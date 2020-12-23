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أخبار عاجلة
وزارة الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة 3 منها عائدة من بريطانيا
Lebanon 24
23-12-2020
|
18:08
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