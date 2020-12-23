مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما بثته قناة "الجديد" عن دور مزعوم للنائب باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة، ويؤكد مجددا ان عملية التشكيل تتم فقط بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف

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