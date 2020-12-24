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القيادة المركزية الأميركية: الميليشيا التي نفذت الهجوم تعمل لصالح إيران وهذا يشكل خيانة للسيادة العراقية
Lebanon 24
24-12-2020
|
02:14
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