14
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
يؤكد نواب معنيون في لجنة الاشغال العامة أنها مصرّة على متابعة ملف الفيول من خلال جلسة ستعقد لهذه الغاية قبل نهاية العام (نداء الوطن)
Lebanon 24
24-12-2020
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عدوان للجديد: نحن منكبون على قانون استقلالية القضاء وسيكون خلال مدة قليلة امام لجنة الادارة والعدل وامام الجلسة العامة لمجلس النواب
Lebanon 24
عدوان للجديد: نحن منكبون على قانون استقلالية القضاء وسيكون خلال مدة قليلة امام لجنة الادارة والعدل وامام الجلسة العامة لمجلس النواب
24/12/2020 06:51:01
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزني بعد لقاء عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة
Lebanon 24
وزني بعد لقاء عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة
24/12/2020 06:51:01
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
النواب يتوافدون الى قصر الاونيسكو لحضور الجلسة العامة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي
Lebanon 24
النواب يتوافدون الى قصر الاونيسكو لحضور الجلسة العامة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي
24/12/2020 06:51:01
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عدوان من مجلس النواب: نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي
Lebanon 24
النائب عدوان من مجلس النواب: نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي
24/12/2020 06:51:01
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
10:30 | 2020-12-23
23/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
10:16 | 2020-12-23
23/12/2020 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل تأليف الحكومة... الدولار يحلق من جديد
Lebanon 24
بعد فشل تأليف الحكومة... الدولار يحلق من جديد
19:29 | 2020-12-23
23/12/2020 07:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:38 | 2020-12-24
ترامب يصدر 26 أمر عفو بحق عدد من المقربين منه
02:14 | 2020-12-24
القيادة المركزية الأميركية: الميليشيا التي نفذت الهجوم تعمل لصالح إيران وهذا يشكل خيانة للسيادة العراقية
02:11 | 2020-12-24
ترامب: نتيجة لتزوير الانتخابات الرئاسية لا أتفق مع أي شخص يرى بأنه لا داعي لتعيين محقق خاص وقوي وعادل فورا
01:58 | 2020-12-24
ترامب عبر تويتر: هذه الانتخابات الرئاسية كانت الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة ويجب التدقيق فيها معمقا
01:57 | 2020-12-24
جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الصياد
01:36 | 2020-12-24
بدا من المصادر المتابعة في إشارة هامسة لـ "الأنباء" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس راضياً عن التركيبة الحكومية
فيديو
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
21:00 | 2020-12-23
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-23
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
24/12/2020 06:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact