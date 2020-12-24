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يؤكد نواب معنيون في لجنة الاشغال العامة أنها مصرّة على متابعة ملف الفيول من خلال جلسة ستعقد لهذه الغاية قبل نهاية العام (نداء الوطن)

Lebanon 24
24-12-2020 | 04:59
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