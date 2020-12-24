البطريرك الراعي: المؤلم أنّ التحقيق العدلي بقضية انفجار المرفأ يدور حول نفسه لكنّ الكارثة تفوق حصانة الجميع فالشعب يريد الحقيقة وأن يذهب التحقيق إلى أساس الكارثة

Lebanon 24