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البطريرك الراعي: الجماعة السياسية جعلت السياسة فناً لمصالحها ولإذلال الشعب وضرب الاقتصاد والنقد وكأن هذه الجماعة تتولى إدارة دولة عدوّة وشعب عدو

Lebanon 24
24-12-2020 | 10:12
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