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الرئيس عون: يبقى الميلاد بشارة الرجاء الذي لا ينقطع مهما اشتدّت الصعاب ويبقى العام الجديد بدايةً نأملها ان تكون واعدة

Lebanon 24
24-12-2020 | 12:20
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون في برقية تهنئة بالأعياد: أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي اعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وامل وتفاؤل الى ان يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل افضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعاً خلاله لمواجهة ا
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