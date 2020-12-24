عون اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مهنئاً اياه بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وابلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي غداً بسبب الظروف الصحية المتأتية عن جائحة "كورونا"

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