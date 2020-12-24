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الرئيس عون تلقى عدداً من بطاقات التهنئة بالأعياد، من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

Lebanon 24
24-12-2020 | 13:45
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