الرئيس عون تلقى عدداً من بطاقات التهنئة بالأعياد، من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

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