طوني فرنجية عبر "تويتر": صحيح ان الجميع يبحث عن فسحة فرح يجدها في الاعياد غير ان أرقام كورونا مرعبة وخطيرة وما يجري هو استهتار جماعي سيؤدي الى كارثة صحية

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