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وزير الخارجية السوداني لسكاي نيوز عربية: حدودنا مرسمة مع أثيوبيا منذ 1903 ونحن نتفاوض لإعادة ترسيمها مما سيسمح بتحديدها بشكل واضح

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:35
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