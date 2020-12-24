أخبار عاجلة

إنتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية بمهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة عيد الميلاد

Lebanon 24
24-12-2020 | 19:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الأعياد
lebanon 24
25/12/2020 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
lebanon 24
25/12/2020 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة سيارة من المناطق اللبنانية المختلفة تنطلق من منطقة الشفروليه باتجاه ساحة الشهداء في وسط بيروت لاحياء الذكرى السنوية الاولى لثورة 17 تشرين (الجديد)
lebanon 24
25/12/2020 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الساحة اللبنانية مكشوفة أمام تهديدين.. الأرقام المقلقة: الأمن الاجتماعي يتدهور!
lebanon 24
25/12/2020 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:58 | 2020-12-25
01:55 | 2020-12-25
01:44 | 2020-12-25
01:27 | 2020-12-25
01:11 | 2020-12-25
01:10 | 2020-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website