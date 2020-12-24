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أخبار عاجلة
إنتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية بمهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة عيد الميلاد
Lebanon 24
24-12-2020
|
19:59
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