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البطريرك الراعي في قداس الميلاد: توقعنا أن تعزّز مكافحة الفساد وحدتنا الوطنية وتفاجأنا بها تهزّ هذه الوحدة وتعيد البلاد إلى مراحل سابقة طويناها

Lebanon 24
25-12-2020 | 10:30
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