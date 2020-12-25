البطريرك الراعي في قداس الميلاد: توقعنا أن تعزّز مكافحة الفساد وحدتنا الوطنية وتفاجأنا بها تهزّ هذه الوحدة وتعيد البلاد إلى مراحل سابقة طويناها

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