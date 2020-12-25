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البطريرك الراعي: أي ضمير يسمح بربط لبنان بصراعات لا علاقة لنا بها؟ وكم تمنّينا على عون والحريري أن يتحرّرا ولو موقتاً من جميع الضغوط

Lebanon 24
25-12-2020 | 10:35
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