17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
صحة جنوب أفريقيا: سلالة فيروس كورونا المكتشفة لدينا ليست أخطر من النسخة البريطانية
Lebanon 24
25-12-2020
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أخطر من الأولى... بريطانيا تكتشف سلالة متحورة أخرى من فيروس كورونا
Lebanon 24
أخطر من الأولى... بريطانيا تكتشف سلالة متحورة أخرى من فيروس كورونا
25/12/2020 16:32:48
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تعلن اكتشاف حالتي إصابة بنسخة من فيروس كورونا مصدرها جنوب أفريقيا
Lebanon 24
بريطانيا تعلن اكتشاف حالتي إصابة بنسخة من فيروس كورونا مصدرها جنوب أفريقيا
25/12/2020 16:32:48
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السلالة البريطانية.. العثور على أنواع جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد
Lebanon 24
بعد السلالة البريطانية.. العثور على أنواع جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد
25/12/2020 16:32:48
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
Lebanon 24
تركيا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
25/12/2020 16:32:48
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
22:12 | 2020-12-24
24/12/2020 10:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط أجواء العيد.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
وسط أجواء العيد.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
21:29 | 2020-12-24
24/12/2020 09:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار في السوق السوداء صباح الميلاد؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار في السوق السوداء صباح الميلاد؟
10:17 | 2020-12-25
25/12/2020 10:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
4 زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: "حزب الله" يستنفر!
Lebanon 24
4 زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: "حزب الله" يستنفر!
09:00 | 2020-12-25
25/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة يؤكد: حالة المريض مستقرة.. اليكم المعلومات عن الشخص المصاب بطفرة كورونا الجديدة
Lebanon 24
وزير الصحة يؤكد: حالة المريض مستقرة.. اليكم المعلومات عن الشخص المصاب بطفرة كورونا الجديدة
14:10 | 2020-12-25
25/12/2020 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:29 | 2020-12-25
4 إصابات في بلدة إدة وواحدة في كفون
16:21 | 2020-12-25
حالة حرجة: الطفل عباس علي المصري بحاجة لدم من فئة B+ في مستشفى اوتيل ديو \ للتواصل على الرقم ٨١/٦١٤٨٢٥
16:03 | 2020-12-25
شبكة ABC الأميركية: انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي والشرطة تخلي المنطقة
15:49 | 2020-12-25
وكالة الأنباء العراقية: السفارة الأميركية في بغداد تنفي إخلاء مبناها وتؤكد الاستمرار في العمل
15:21 | 2020-12-25
وزير الصحة: كل الإجراءات التقنية والفنية لإستيراد لقاح كورونا جارية على قدم وساق حتى وصوله في الموعود المحدد له في منتصف شباط القادم
15:15 | 2020-12-25
وزير الصحة لـ"الجديد": ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية
فيديو
كرة وردية غامضة تظهر قرب موقع سقوط نيزك! (فيديو)
Lebanon 24
كرة وردية غامضة تظهر قرب موقع سقوط نيزك! (فيديو)
15:00 | 2020-12-25
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من "هواوي" هدية الأعياد.. إليكم مواصفاته! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من "هواوي" هدية الأعياد.. إليكم مواصفاته! (فيديو)
12:00 | 2020-12-25
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف مصياف السورية عبر لبنان.. والدفاعات الجوية تتصدّى للصواريخ (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف مصياف السورية عبر لبنان.. والدفاعات الجوية تتصدّى للصواريخ (فيديو)
06:26 | 2020-12-25
25/12/2020 16:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact