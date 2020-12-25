وزير الصحة حمد حسن لـ"الجديد": حالة المريض المصاب بالسلالة الجديدة لكورونا مستقرة وطلبنا من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية

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