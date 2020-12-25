دمشق للأمم المتحدة: "إسرائيل" أطلقت موجات متتالية من الصورايخ من فوق شمال مدينة طرابلس اللبنانية وهذا العدوان يبرهن مرة أخرى إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة

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