طفلة تعاني من مرض مزمن وبحاجة لدم من فئة A+ (الحالة ملحة ومستعجلة، الليلة قبل الساعة الثامنة مساء) الرجاء التوجه لبنك الدم فرع الصليب الأحمر أو للإستفسار التواصل مع ذويها على الرقم التالي 03144886

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