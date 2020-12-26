الوزيرة عبد الصمد من بكركي: اللبناني معتاد على التحديات الصعبة واذا فقدنا الأمل نفقد كل شيء ويجب أن نتحد على قضية واحدة هي القضية الوطنية وللتوقف عن الحديث الكيدي

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