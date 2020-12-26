فهمي: إقفال المطار يعود الى آراء اللجان الصحية والطبية حسب الاحصاءات والاصابات، ونأمل الا تزداد الاصابات كي لا نعود الى اقفال البلد بظل الوضع الاقتصادي السيء جدا

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