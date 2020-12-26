النائب علي فياض للجديد من العديسة: نلاحظ منذ فترة ان الاسرائيلي قلق والمقاومة عندما تقوم بعمل ما تعلن عنه صراحة وما حصل هو داخل الحدود في فلسطين وعلى اغلب التقديرات فانه يأتي ضمن المناورات والتدريبات التي يقوم بها

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