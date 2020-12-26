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قوة من مخابرات الجيش نفذت مداهمة في منطقة حي السلم نتج عنها توقيف شخص من ال عبادي على خلفية مخدرات

Lebanon 24
26-12-2020 | 17:05
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