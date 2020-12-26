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جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر النقاش ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
26-12-2020 | 20:48
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