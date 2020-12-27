الراعي في عظة قداس الاحد: ان ثمة من يراهنم على سقوط الدولة فليعلم ان هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم لان الشعب لا يقبل اصطناع دولة لا تشبه هويته وتاريخه ومستقبله

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