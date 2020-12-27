الراعي: لا بد ان يكشف القضاء خيوط الاغتيالات المتتالية في صفوف المسيحيين في بيوتهم وعقر دارهم ونطالب الدولة بحصر سلاحها في مؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية

Lebanon 24