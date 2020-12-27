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أخبار عاجلة
وزارة الصحة التركية: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا و254 حالة وفاة
Lebanon 24
27-12-2020
|
18:20
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