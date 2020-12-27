رولا الطبش لـ"الجديد": الحالة الإيجابية كانت تنتهي بمجرد وصول الحريري إلى بيت الوسط آتيا من قصر بعبدا وهذا دليل على تأثير المحيطين برئيس الجمهورية

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