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نصر الله: اذا قام الاسرائيلي بقصف منشأة في البقاع يعتبرها للصواريخ الدقيقة فسنقوم برد متناسب

Lebanon 24
27-12-2020 | 23:25
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