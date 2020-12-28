أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات «المغرضة» التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب (اللواء)

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