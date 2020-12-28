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كشفت مصادر المعلومات لـ"اللواء" ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى

Lebanon 24
28-12-2020 | 00:41
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