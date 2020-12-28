عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية عبد الرحمن البرزي لـLBCI: التواصل مع فايزر حصل منذ عدة اشهر وكانت هذه الشركة الاسرع بانتاج اللقاح وهي الاكثر قدرة على اعطاء اللقاحات لدول العالم

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