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الرئيس عون استقبل وزير الصحة حمد حسن وبحث معه في الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاق مع شركة "فايزر" للحصول على لقاحات ضد وباء "كورونا"

Lebanon 24
28-12-2020 | 12:26
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