وزير الصحة من بعبدا: السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" واعتمدت الحكومة القرار رغم الظروف الصعبة التي نعيشها للوصول الى مناعة مجتمعية منتصف شباط

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