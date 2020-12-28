وزير الصحة: ليس دائماً ما تقوم به الدولة يجب أن يكون موضع تشكيك وكلّ ما نقوم به مبني على معلومات موثوقة واعتماد اللقاح في دول مثل أميركا وبريطانيا وألمانيا يعطي أرجحية وأماناً أكثر للمجتمع وليس العكس

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