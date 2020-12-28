معلومات mtv: قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان يعدّ ردّاً على طلب تنحّيه وهو ليس في وارد التنحّي ونقابة المحامين أعدّت أيضاً ردّاً سترفض فيه طلب كفّ يد صوان

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