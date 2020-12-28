الرئيس ميقاتي: الرئيس الحريري قدم لفخامة الرئيس تشكيلة حكومية من ثمانية عشر وزيراً وكان لمس تجاوباً من فخامته ولكن تبين أن الرئيس عون يبدل موقفه باستمرار

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