الرئيس ميقاتي: قد تتجمد المبادرة الفرنسية أحياناً ولكنها لن تسقط لأن فرنسا يعنيها لبنان وأنا متأكد أن الرئيس ماكرون حريص على مساعدة لبنان كلما سنحت الفرصة

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