الرئيس ميقاتي: من المؤسف أن الغطاء العربي للبنان مجمد منذ فترة وهذا أمر محزن وحرام على الدول العربية أن تتخلى عن لبنان لأنه الأحب الى قلوبهم وهم الأحب الى قلوبنا

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