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الرئيس ميقاتي: لا خيار لنا إلا اتفاق الطائف وإذا تم تطبيقه بشكل جيد فهو الأفضل

Lebanon 24
28-12-2020 | 22:08
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الرئيس ميقاتي للLBCI: من المستغرب أنه بعد 14 اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يتم التوصل الى اتفاق على الحكومة العتيدة لا بل دخلت الكيدية والبيانات الاتهامية والاعتبارات الشخصية عاملاً معرقلاً إضافياً
lebanon 24
29/12/2020 03:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: بحثت مع الرئيس المكلف بشكل الحكومة القادمة واوضحت رأيي بان تكون من اهل الاختصاص والخبرة وان يكون فريق عملها متناغمًا لان امامنا تحديات كبيرة منها التفاوض مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
29/12/2020 03:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نحن أمام واقع نعيش أو لا نعيش ولهذا السبب نريد خيار الانقاذ
lebanon 24
29/12/2020 03:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: هذا الاقتراح يأتي لتجاوز موضوع التسميات ونختصر الطريق على مجلس النواب حيث يكون الاتفاق في مجلس الوزراء ومسهلا في مجلس النواب
lebanon 24
29/12/2020 03:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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