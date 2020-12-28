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الرئيس ميقاتي: أمام الدم الذي سقط والتفجير الذي هدم العاصمة لا خط أحمر على أحد

Lebanon 24
28-12-2020 | 22:16
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الرئيس ميقاتي عن الانتقادات التي يوجهها الطرابلسيون: مَن ينتقدنا أقول له أنه محق، ومَن يدعمنا أعتذر منه على أي تقصير رغم أننا نقوم بما أمكن لتعويض النقص الذي يحصل في واجبات الدولة تجاه طرابلس والشمال ككل
lebanon 24
29/12/2020 03:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية لا تحصى وله الكلمة الفصل في كل الأمور لكنه هو الذي يعرقل من حساب سنوات عهده. ونصيحتي لفخامته أن يسرع في تشكيل حكومة تترك بصمة مميزة في نهاية عهده
lebanon 24
29/12/2020 03:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: حتى لو تشكلت الحكومة ما الذي يضمن نجاحها في ظل الكيدية المتبعة؟
lebanon 24
29/12/2020 03:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندعو الرئيس المكلّف الى إنجاز التشكيلة الحكومية وفق التصوّر الذي يراه مناسبا ومناقشتها مع فخامة الرئيس والبت بهذا الملف باسرع وقت ولسنا معنيين بالمحاصصة
lebanon 24
29/12/2020 03:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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