الرئيس ميقاتي: مستعد للإدلاء بإفادتي في موضوع دخول الباخرة الى المرفأ في مرحلة تصريف الأعمال أيام حكومتي مع أن البضاعة تم إفراغها عند تشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24