الرئيس ميقاتي: ربما أن عدم انتخابي الرئيس عون ترك أثره لديه من هنا نرى التدخل السياسي في عمل القضاء وأنا هنا لا أعني القضاء بالمطلق فأغلبية القضاة نزيهين

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