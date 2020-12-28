الرئيس ميقاتي عن الانتقادات التي يوجهها الطرابلسيون: مَن ينتقدنا أقول له أنه محق، ومَن يدعمنا أعتذر منه على أي تقصير رغم أننا نقوم بما أمكن لتعويض النقص الذي يحصل في واجبات الدولة تجاه طرابلس والشمال ككل

Lebanon 24