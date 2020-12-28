17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الخارجية الإسبانية: منطقة "جبل طارق" مستثناة من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
28-12-2020
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي
29/12/2020 03:52:41
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: التأثيرات السلبية للأزمة الخليجية امتدت إلى خارج المنطقة
Lebanon 24
مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: التأثيرات السلبية للأزمة الخليجية امتدت إلى خارج المنطقة
29/12/2020 03:52:41
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست
29/12/2020 03:52:41
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بريكست.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينشران النصّ الكامل للاتفاق
Lebanon 24
بريكست.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينشران النصّ الكامل للاتفاق
29/12/2020 03:52:41
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2021.. الدولار بـ 5500 ليرة!
Lebanon 24
في الـ 2021.. الدولار بـ 5500 ليرة!
07:00 | 2020-12-28
28/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرار جريمة الكحالة!
Lebanon 24
اسرار جريمة الكحالة!
07:31 | 2020-12-28
28/12/2020 07:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلك فرنسي: هذه الأبراج هي الأكثر حظاً لعام 2021
Lebanon 24
خبير فلك فرنسي: هذه الأبراج هي الأكثر حظاً لعام 2021
09:00 | 2020-12-28
28/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا.. هذه تسعيرة السوق السوداء
08:52 | 2020-12-28
28/12/2020 08:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتزوج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2021 العاطفية
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتزوج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2021 العاطفية
13:53 | 2020-12-28
28/12/2020 01:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:38 | 2020-12-29
الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 شباط
01:26 | 2020-12-29
وفاة مسن إسرائيلي إثر تطعيمه بلقاح ضد كورونا
01:12 | 2020-12-29
فرنسا تسجّل 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
01:03 | 2020-12-29
إشكال في "التايغا" في البترون وسقوط عدد من الجرحى
01:01 | 2020-12-29
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة
00:41 | 2020-12-29
الصحة العالمية تدعو للاستعداد منذ الآن إلى ما قد يكون أسوأ من كورونا
فيديو
لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رصد انفجار شمسي متناهي الصغر (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رصد انفجار شمسي متناهي الصغر (فيديو)
21:00 | 2020-12-28
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسطنبول: سائح لبناني يتهجم على الشرطة ثم يضرب رأسه بالحائط بسبب الكمامة! (فيديو)
Lebanon 24
في إسطنبول: سائح لبناني يتهجم على الشرطة ثم يضرب رأسه بالحائط بسبب الكمامة! (فيديو)
10:00 | 2020-12-28
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني.. "الساحل" متصدّراً والتعادل يحسم قمّة "النجمة" و"العهد" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري اللبناني.. "الساحل" متصدّراً والتعادل يحسم قمّة "النجمة" و"العهد" (فيديو)
09:00 | 2020-12-28
29/12/2020 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact