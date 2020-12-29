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العريضي من بكركي: اذا استمر الوضع على ما هو عليه النتيجة واضحة والمؤسف ان ثمة من هو حريص في الخارج وقدم مبادرة اعني فرنسا رئيسها ووزير خارجيتها الذي اشار الى هذا الخطر

Lebanon 24
29-12-2020 | 11:34
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