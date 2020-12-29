العريضي من بكركي: اذا استمر الوضع على ما هو عليه النتيجة واضحة والمؤسف ان ثمة من هو حريص في الخارج وقدم مبادرة اعني فرنسا رئيسها ووزير خارجيتها الذي اشار الى هذا الخطر

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