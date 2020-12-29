أخبار عاجلة

دياب: أنا أول من فتح الباب للقاضي صوان وأنا أحارب الفساد من أوّل الطريق فهل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد

Lebanon 24
29-12-2020 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
دياب: إذا كان لدى القاضي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور
lebanon 24
30/12/2020 03:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كارين رزق الله للقاضي صوان: "نحنا فجّرنا المرفأ.. حبسنا أو نفينا وريحنا من قرفنا"
lebanon 24
30/12/2020 03:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتضررون من انفجار المرفأ للقاضي صوان: لماذا لم تتخذ قرارك والادعاء على المسؤولين؟
lebanon 24
30/12/2020 03:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب: هذا وقت فيصل إما نعبر نحو الإصلاح ومكافحة الفساد وإما نستمر بالطريق نحو قعر الهاوية
lebanon 24
30/12/2020 03:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:11 | 2020-12-30
03:06 | 2020-12-30
02:34 | 2020-12-30
02:30 | 2020-12-30
02:23 | 2020-12-30
02:10 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website