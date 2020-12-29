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دياب: سنزيد 100 سرير في مستشفيات خاصة وحكومية وذاهبون إلى الإقفال إذا زادت الإصابات والاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي

Lebanon 24
29-12-2020 | 11:50
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