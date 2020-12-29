رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي بعد لقاء الرئيس عون: فرنسا ملتزمة بتعهداتها تجاه لبنان والمبادرة الفرنسية لا تزال قائمة

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