الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي تمنى للرئيس موفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الاستقرار والازدهار

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