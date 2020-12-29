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احتكاك بالأسلاك الكهربائية أدى لاندلاع حريق في منزل ب.أ.خ في مدينة جزين أتى على أثاث المنزل (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:51
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